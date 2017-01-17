Псковичей приглашают присоединиться к акции #МузейноеСелфи

20 января в музеях разных стран и континентов пройдет, ставшая уже традиционной, акция #МузейноеСелфи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, цель акции #МезейноеСелфи - это популяризация музеев во всем мире. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо 20 января посетить объект или объекты Псковского музея-заповедника, сфотографироваться (сделать селфи) на фоне музейных экспонатов и поделиться (в этот же день - 20 января 2017 г.) снимками в альбоме #MuseumSelfie официальной группы Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

При размещении фото обязательно укажите хештеги: #псковскиймузей, #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи. Автор фотографии, которая наберет наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от музея-заповедника - два бесплатных билета на выставку «XPLACE 60 минут будущего».

Напомним, что при фотографировании нужно не забыть отключить вспышку.

Источник: Псковская Лента Новостей