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Псковичей приглашают присоединиться к акции #МузейноеСелфи

17.01.2017 10:51 ПЛН, Псков

20 января в музеях разных стран и континентов пройдет, ставшая уже традиционной, акция #МузейноеСелфи.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, цель акции #МезейноеСелфи - это популяризация музеев во всем мире. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо 20 января посетить объект или объекты Псковского музея-заповедника, сфотографироваться (сделать селфи) на фоне музейных экспонатов и поделиться (в этот же день - 20 января 2017 г.) снимками в альбоме #MuseumSelfie официальной группы Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».
 
При размещении фото обязательно укажите хештеги: #псковскиймузей, #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи. Автор фотографии, которая наберет наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от музея-заповедника - два бесплатных билета на выставку «XPLACE 60 минут будущего».
 
Напомним, что при фотографировании нужно не забыть отключить вспышку.

Источник: Псковская Лента Новостей



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