Участковые уполномоченные полиции отчитаются о своей работе перед жителями Пскова

УМВД России по городу Пскову напоминают жителям города о проводимых отчетах перед населением участковыми уполномоченными полиции. На отчетах будут присутствовать ответственные от руководства и начальник подразделения УУП УМВД России по городу Пскову.

С графиком отчетов перед населением на 2017 год можно ознакомиться здесь>>>

Источник: Псковская Лента Новостей