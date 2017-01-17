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Участковые уполномоченные полиции отчитаются о своей работе перед жителями Пскова

17.01.2017 10:59 ПЛН, Псков

УМВД России по городу Пскову напоминают жителям города о проводимых отчетах перед населением участковыми уполномоченными полиции. На отчетах будут присутствовать ответственные от руководства и начальник подразделения УУП УМВД России по городу Пскову.

С графиком отчетов перед населением на 2017 год можно ознакомиться здесь>>>  

Источник: Псковская Лента Новостей



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