В 2017 году россиянам для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 8 лет стажа

Согласно законодательству, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Напомним, что Федеральным законом «О страховых пенсиях», вступившем в силу с 2015 года, предусмотрено поэтапное увеличение ключевых элементов пенсионной формулы – до 30 баллов к 2025 году и 15 лет стажа к 2024 году. Поэтому гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии, не выходя из дома – граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.

Также добавим, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год, а индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Источник: Псковская Лента Новостей