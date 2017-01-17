В Пскове по иску прокуратуры демонтирована подсобка кафе, портящая исторический облик города

Прокуратура города Пскова провела проверку законности строительства подсобного помещения кафе в исторической части областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, установлено, что здание возведено на земельном участке, не предоставленном для данных целей. Проектные и производственные работы осуществлены без согласования с органом государственной власти по культуре, предусмотренного законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, строение находилось рядом с объектом культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова VIII-XVII вв.», который поставлен на государственную охрану как памятник археологии федерального значения, оказывало негативное воздействие на исторически сложившуюся застройку указанной территории и диссонирующее влияние на объекты культурного наследия, расположенные вблизи строения: «Канатная фабрика Мейера», «Двор Трубецких» и «Двор Постниковых», «Дом жилой».

В целях пресечения правонарушения прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление об обязании собственника демонтировать сооружение. Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее время решение исполнено, незаконно возведенное здание снесено.

Источник: Псковская Лента Новостей