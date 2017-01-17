Активисты ОНФ благоустроили могилу неизвестного солдата у великолукской деревни Каменка

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области благоустроили в деревне Каменка Великолукского района захоронение погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца Красной Армии, чье имя не установлено. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отделения ОНФ.

«Мы благоустроили уже второе одиночное захоронение неизвестного солдата, которое находится в деревне Каменка. Останки солдат были обнаружены одним из жителей, который в годы Великой Отечественной войны ребенком стал свидетелем боев в этих местах. Через несколько лет после окончания войны он нашел останки погибших воинов и перезахоронил их, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский. - Имена погибших неизвестны. Много лет, по мере возможности, за могилами ухаживал этот местный житель. В конце 2016 года, в День неизвестного солдата 3 декабря, мы провели акцию по благоустройству одного из этих захоронений, расчистив его от поросли и установив надгробную плиту».

Второе захоронение в березовой роще у деревни Каменка общественники расчистили от поросли, установили надгробие, выровняли бордюр. Средства на благоустройство захоронения были собраны активистами ОНФ и неравнодушными гражданами.

У захоронения прошел памятный митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. В митинге приняли участие ученики и педагоги Лычевской школы, Великолукского дома-интерната, учащиеся лицея №11 и кадеты школы №8 города Великие Луки, воспитанники и педагоги военно-патриотического клуба «Шторм», преподаватели и студенты Великолукской академии физической культуры и спорта, активисты военно-патриотического клуба «Победа», представители администрации волости и регионального отделения Союза десантников России.

Митинг открылся минутой молчания и салютом в честь павших воинов-освободителей. Затем прозвучали выступления активистов ОНФ, участников патриотического движения города Великие Луки, местных жителей.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский презентовал проект регионального отделения Народного фронта «Мы – память». Целью проекта является сохранение памяти о подвиге воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины. В задачи проекта входит создание карты воинских захоронений бойцов Красной Армии времен Великой Отечественной войны и их благоустройство на территории Псковской области, благоустройство захоронений воинов-интернационалистов и воинов, погибших в горячих точках, вовлечение в проект подрастающего поколения россиян для воспитания в них чувства патриотизма и любви к своей Родине.

Окончился митинг возложением цветов к могиле неизвестного солдата.

Источник: Псковская Лента Новостей