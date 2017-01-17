Курильщики есть в 92% российских компаний

Минздрав России выступил с предложением дать возможность работодателям увеличить рабочее время курильщикам на время перекуров. По данным средств массовой информации, такой пункт содержится в антитабачной концепции.

Служба исследований HeadHunter решила выяснить, много ли курильщиков в компаниях страны и представители каких сфер курят больше всего. По результатам всероссийского опроса, абсолютное большинство респондентов – 92% утверждает, что в их отделе есть люди, которые курят. Больше всего таких ответов было получено от сотрудников из Волгоградской области (98%), меньше всего – из Свердловской области (12%).

Если говорить о проф. областях, где было отмечено наибольшее количество курильщиков, то 100% специалистов автомобильного бизнеса утверждают, что в их отделе есть люди, которые курят. Среди «лидеров» оказались также рабочий персонал и транспортная профобласть. А вот специалисты в сфере бухгалтерии и финансов дали больше остальных отрицательных ответов — 14% утверждают, что в их отделе/компании нет курильщиков. Также, что логично, чаще других отрицают наличие курильщиков представители медицинской сферы (13%).

В большей мере курящих коллег замечают представители отрасли телекоммуникаций (97%), автомобильного бизнеса (96%) и промышленного оборудования (96%). Меньше всего — представители сферы услуг для бизнеса (84%) и для населения (82%), работники образовательных учреждений (84%), предприятий металлургии и металлообработки (83%), а также области искусства и культуры (78%).

Ответы респондентов о количестве сотрудников в компании и количестве курящих из них показали, что в 41% компаний доля курящих составляет от четверти до половины сотрудников, в 32% - менее четверти.

Наименьшая доля курильщиков по проф. областям наблюдается среди IT-специалистов (43% представителей этой специальности считает, что доля курильщиков не превышает 25% от всех работников отдела), наибольшая - среди специалистов сферы туризма, гостиниц и ресторанов (20% - доля курильщиков составляет не менее трёх четвертей всех работников отдела).

Что касается отраслей, меньшая доля курильщиков (от 0% до 25%), согласно ответам респондентов, наблюдается в образовательных учреждениях – 55%, а также в энергетической отрасли (47%). Наибольшая доля курящих (больше трёх четвертей от всех работников компании) - в автомобильном бизнесе и в туризме.

Большинство респондентов (56%) утверждают, что доля курильщиков среди сотрудников офиса за последний год осталась без изменений. 22% уверены, что доля курящих коллег уменьшилась, и лишь 9% - что увеличилась.

Источник: Псковская Лента Новостей