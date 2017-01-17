Почти 64,5 тысячи кг еды бесплатно раздали нуждающимся псковичам в 2016 году

В 2016 году в рамках программы оказания продовольственной и непродовольственной помощи социально незащищенные слои населения в России получили более 5,5 миллионов килограммов продуктов питания и товаров первой необходимости от производителей, торговых сетей и сетей питания. Сбор, доставку в регионы и раздачу продуктов осуществлял благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» при поддержке церквей, региональных некоммерческих организаций и государственных социальных служб.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, в Псковской области нуждающиеся получили 64 тысячи 406 кг продуктов.

Молочные продукты, крупы, каши, подсолнечное масло, консервация, замороженная рыба, соки, воды, хлебобулочные изделия, а также средства личной гигиены, подгузники и бытовая химия и многое другое на протяжение всего года раздавал «Фонд продовольствия «Русь» многодетным малоимущим семьям, одиноким матерям, инвалидам и пожилым людям, проживающим в том числе в деревнях, селах и малых городах России.

«Раздача продуктов проходила в 52 регионах страны, - отметила руководитель Фонда Виктория Крисько, - для того, чтобы доставить продукты в пункты выдачи мы в основном пользуемся услугами платного автотранспорта, рефрижераторными фурами возим молоко и замороженные смеси, рыбу. Очень помогают и волонтеры, они каждый месяц участвуют в фасовках продовольствия в разных городах, собирают с нами товары в магазинах, а также ездят в глубинку к пожилым людям, которые зачастую нуждаются не только в продуктах, но и в общении».

Свою технологию сбора продуктов Фонд называет «банком еды»: продукты питания из разных источников поступают в «банк еды», откуда их бесплатно выдают тем, кто нуждается в поддержке. Производители могут отдавать в Фонд товары с истекающим (до 5 дней!) сроком годности, а также партии продуктов с ошибкой в этикетке и прочими недочетами – продавать такой товар, скорее всего, производитель не станет, а уничтожать пригодный к употреблению продукт нецелесообразно и жалко, в торговых сетях волонтеры предлагают всем желающим посетителям приобрести дополнительно и пожертвовать отдельные продукты (например, пачку гречки или упаковку макарон), таким образом каждый человек может внести свою лепту и помочь кому-то, кто попал в беду.

В 2017 году «Фонд продовольствия «Русь» продолжит поиск региональных производителей продуктов питания, которые могли бы отдавать излишки своего производства бедным. Более 20% всего производимого продовольствия в стране ежегодно уничтожается, что-то не успевают продать, что-то портится из-за неправильного хранения и перевозки, а что-то пропадает в наших холодильниках. «Фонд продовольствия «Русь» верит, что если каждый из нас чуть более ответственно отнесется к содержимому своего холодильника, то нам удастся постепенно возродить традицию бережного отношения к еде, укоренившуюся на Руси с незапамятных времен.

Источник: Псковская Лента Новостей