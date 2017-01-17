Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак во вторник, 17 января, принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистких захватчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, губернатор вместе с жителями почтил память защитников города и возложил цветы к Вечному огню. В церемонии также участвовали руководители Великих Лук, депутаты Псковского областного Собрания, Великолукской городской Думы, представители молодежных, общественных объединений и ветеранских организаций.

Напомним, героическая оборона Великих Лук продолжалась 33 дня, в июле - августе 1941 года, но отстоять город не удалось. 25 августа 1941 года Великие Луки были оккупированы немецкими войсками. В ходе Великолукской операции, продолжавшейся с 13 декабря 1942 года по 17 января 1943-го, город был освобожден наступающими частями Советской армии.

В 2008 году Указом Президента РФ Великим Лукам было присвоено почетное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Родины в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Источник: Псковская Лента Новостей