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В РПЦ составили список несовместимых со священством профессий

17.01.2017 12:56 ПЛН, Псков

В Русской церкви составили список профессий, которые не совместимы со священством. Как пишет «Интерфакс», согласно опубликованному на сайте Московского патриархата проекту документа, который подготовлен Межсоборным присутствием и направлен в епархии для получения отзывов, в списки значатся профессии спортсменов, певцов, госслужащих.
 
«Духовным лицам запрещаются также занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например врачебная практика, особенно хирургия. Несчастный случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, согласно канонам, влечет за собой извержение из сана», - говорится в тексте.
 
Указав на то, что, например, крымский святитель Лука (Войно-Ясенецкий) совмещал архиерейское служение с преподаванием медицины и хирургической практикой, авторы подчеркнули, что «это исключение, связанное с обстоятельствами времени, в которое он подвизался, не следует возводить в правило». В то же время делается оговорка, что правящий архиерей может санкционировать врачебную деятельность клирика, «если таковая способна принести благие плоды».
 
Наряду с этим, согласно проекту, священнослужителю возбраняются охота и другие виды деятельности, неизбежно связанные с пролитием крови, актерская профессия, занятие танцами, сценическим пением, работа в сфере шоу-бизнеса.
 
Священнослужители также не должны брать на себя поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством. При этом уточняется, что клирик может владеть на правах собственности тем или иным видом «непредосудительного бизнеса», не участвуя в управлении им.
 
Межсоборное присутствие - возрожденный патриархом Кириллом церковный совещательный орган, который был создан в начале XX века и сейчас не имеет аналогов в православном мире. Он основан на принципе коллегиальности, в подготовке самых важных решений участвуют не только официальные лица, архиереи, но и простые священники, монахи, миряне, которые готовят решения по наиболее важным вопросам деятельности Церкви.

Источник: Псковская Лента Новостей



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