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Социальные обязательства Пенсионного фонда перед жителями Псковской области в 2016 году выполнены в полном объеме - Наталья Мельникова

17.01.2017 13:28 ПЛН, Псков

Социальные обязательства Пенсионного фонда перед населением Псковской области в 2016 году выполнены в полном объеме. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» управляющий отделением ПФР по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова.

«2016 год не сказать, что был простым в жизни страны и нашего региона, но прошел достаточно стабильно. Все обязательства по выплате пенсий и социальных пособий были отделением Пенсионного фонда выполнены, профинансированы и выплачены в полном объеме», - рассказала гостья студии.

По ее словам, в настоящее время численность жителей Псковской области пенсионного возраста с учетом военных пенсионеров составляет порядка 217 тыс человек. «То есть примерно треть жителей региона получают пенсии и положенные выплаты», - пояснила Наталья Мельникова. В течение 2016 года был проведен ряд индексаций, которые дали возможность увеличить жителям региона размер пенсии.

«Пенсии всем выплачивались своевременно и в необходимых объемах», - резюмировала управляющая отделением ПФР по Псковской области. Кроме того, с начала года начался процесс выплат пенсионерам ЕДВ в размере 5 тыс рублей.

«С 1 января мы отфинансировали все кредитные учреждения, то есть все пенсионеры, получающие пенсию в банках, эту выплату уже получили. Также 10 числа мы профинансировали доставочные организации «Почты России», - рассказала Наталья Мельникова, обратив внимание на нюанс: пенсионерам, которые получили пенсию с 5 по 10 января, эта единовременная выплата будет доставляться дополнительно, а те, кто получает пенсии после 13 числа, получат ЕДВ вместе с пенсией.

Источник: Псковская Лента Новостей



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