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17100 жителей Псковской области потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

17.01.2017 14:07 ПЛН, Псков

Более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал выдано Пенсионным фондом РФ жителям Псковской области в 2016 году. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» управляющий отделением ПФР по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова.

По ее словам, в период действия программы, с 2007 по 2016 годы — сертификаты на маткапитал получили более 31 тыс мам. Из них 19 600 (примерно 63% от общего числа получивших сертификат) уже распорядились средствами материнского капитала. В частности, 17100 (около 87% получателей) решили потратить маткапитал на улучшение жилищных условий.

Около 13% направили маткапитал на обучение детей, 16% - на накопительную пенсию.

Наталья Мельникова также напомнила, что программа материнского капитала продлена до конца 2018 года. В 2017 году размер маткапитала остается на уровне 453 026 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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