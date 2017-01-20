В Пыталовском районе участились случаи нападения волков

В Пыталовском районе участились случаи нападения волков. Как сообщает районная газета, 16 января в администрации Пыталовского района состоялось совещание при главе администрации Лариса Сидорук по вопросу организации отлова волков на территории Пыталовского района.

Необходимость проведения данного совещания была вызвана тем, что с ноября 2016 года участились случаи нападения волков на домашних животных, так, например, в личном подсобном хозяйстве в д. Пунино волками было зарезано в течение некоторого времени 54 овцы. Поступила информация со стороны Гавровской и Утроинской волостей о нападении волков на собак и домашних животных.

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации района Андрей Гончар, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов, главы сельских поселений, охотопользователи охотничьих угодий района, охотники-любители и другие.

Было принято решение: охотоведу Пыталовского района Г. А. Назарову создать специальную бригаду быстрого реагирования при обнаружении присутствия волков. Государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды оказать помощь в приобретении специальных комплектов флажков для организации облавы на волков. Также в целях мониторинга передвижения волков Государственным комитетом будет создана интерактивная онлайн - карта, на которой любой пользователь будет иметь возможность отметить места обнаружения следов волка или самих волков.

Со стороны администрации Пыталовского района определен порядок выплаты дополнительного вознаграждения за добытых волков на территории муниципального образования.

Организована горячая линия по сбору информации по обнаружению мест пребывания волков.

Если вы точно уверены, что обнаружили свежие волчьи следы или увидели перемещение волков по территории района, просим вас сообщить об этом незамедлительно в единую дежурно-диспетчерскую службу Пыталовского района по телефону 2-33-63. Данная информация имеет актуальность в течение текущих суток, т.к. волк за сутки может проходить до 20 километров.

Жителям района необходимо помнить, что, согласно ветеринарно-санитарным правилам, биологические отходы должны уничтожаться сжиганием, чтобы не привлекать хищников и не распространять инфекции.

Источник: Псковская Лента Новостей