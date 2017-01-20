В Великолукской епархии развеяли мифы о Крещенской воде

19 января, в праздник Святого Богоявления - Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Невеля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, ему сослужили благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Невеля протоиерей Петр Нетреба и клирики собора иеромонах Нил (Лосев) и иерей Гавриил Нетреба. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).

На богослужение пришло большое количество верующих, многие из которых причастились.

По окончании Божественной литургии епископ Сергий в сослужении духовенства собора совершил чин Великого освящения воды.

В архипастырском слове к прихожанам храма, владыка Сергий тепло поздравил всех присутствующих с двунадесятым праздником и рассказал о духовном значении Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а также о чудесных свойствах крещенской воды, которая также называется агиасмой.

«Эта святая вода, которую мы сегодня принесём в свои дома должна храниться в чистом благоговейном месте - святом углу, где находятся наши святыни, наши домашние образа, иконы, где мы молимся Богу. Пусть Господь всех нас сегодня освятит Духом Святым в этот день праздника Крещения Господня и всех нас благословит и обрадует своей небесной радостью», - закончил епископ Сергий.

В завершение богослужения владыка Сергий еще раз поздравил всех с праздником и преподал всем архипастырское благословение.

Чин Великого освящения воды (Великая агиасма) совершается дважды в год - в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января - в праздник Крещения Господня. Вода оба раза освящается одним и тем же чином, поэтому нет никакой разницы между Богоявленской и Крещенской водой.

Придя после праздничного богослужения домой, верующие с молитвой окропляют Крещенской водой свои жилища. Крещенскую воду употребляют в небольших количествах натощак по утрам, обычно с кусочком просфоры с молитвой: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.»

Хранить святую воду следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом. Крещенская вода обладает чудесным свойством не портиться долгое время, даже до нескольких лет.

Категорически недопустимо использование Крещенской воды для гаданий, приворотов и прочих языческих обрядов. Нельзя поддерживать связанные с Крещенской водой суеверия. Например, о том, что для большей благодати надо набрать воды из трех (или семи) храмов, что в Богоявление вода более святая, чем в сам праздник, и наоборот. Некоторые считают, что купание в Крещение в проруби или обливание водой смывает все грехи. Все это не имеет никакого отношения к вероучению Православной церкви.

Бытует мнение, что в Крещенскую ночь, из-под крана течет святая вода. Да, в храмах поют, что в праздник освящается все водное естество на земле. И глубоко верующий человек, живущий по заповедям и воле Божией, участвующий в Таинствах Церкви, действительно может по своей вере получить из-под крана святую воду. Но таких людей не так много, поэтому воду лучше брать в Церкви, уточняют в епархии.

Источник: Псковская Лента Новостей