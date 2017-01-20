В Псковском Красном Кресте чествовали волонтеров старшего возраста

В Псковском Красном Кресте чествовали волонтеров проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», которые во время проведения благотворительной акции «Рождественский подарок» дежурили в торговых комплексах «ПИК-60» и «Империал», раздавали листовки, разъясняли посетителям торговых точек условия проведения акции, собирали подарки и денежные средства в копилки Красного Креста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе общественной организации, праздничное мероприятие открыла ВРИО исполнительного директора Псковского Красного Креста Любовь Сушилова, которая от лица председателя регионального отделения сердечно поблагодарила активисток старшего возраста за самоотверженный волонтерский труд, вручила благодарственные письма от Красного Креста и небольшие памятные подарки. Затем волонтеры старшего возраста за чашечкой ароматного чая поделились своими впечатлениями от участия в благотворительной акции. Тамара Смирнова, впервые участвовавшая в подобном мероприятии, рассказала, что дежурство с копилками помогло ей еще раз убедиться в том, что большая часть псковичей - отзывчивые люди, неравнодушные к чужим проблемам. Александру Соколову, волонтера с большим стажем, подкупила готовность молодого поколения оказать помощь одиноким старикам. По ее словам, студенты, не заставляя себя просить, опускали в копилки оптимальные для них средства. Все участницы встречи отметили, что участие в благотворительных акциях заставляет забыть про возраст, проблемы со здоровьем и укрепляет веру в доброту окружающих людей.

Напомним, что благотворительная акция «Рождественский подарок» проводилась в декабре 2016 года и была направлена на сбор подарков и денежных пожертвований на подарки для подопечных Гдовского дома - интерната для престарелых и инвалидов.

Источник: Псковская Лента Новостей