Более 50 тонн молока ежедневно производят сельхозпредприятия Псковского района

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Зимовка скота в большинстве сельхозпредприятий Псковского района проходит организованно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ежедневно хозяйства производят более 50 тонн молока. Среднесуточный надой молока от одной коровы составляет 15,2 килограмма.
За 2016 год лучшие результаты по надою молока от одной коровы получены в ООО «ПсковАгроИнвест» 7360 килограммов, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложищы» 6910, в ООО «Металлист» 6805, в ЗАО «Агрофирма «Победа» 6038 килограммов молока.
Источник: Псковская Лента Новостей