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Более 50 тонн молока ежедневно производят сельхозпредприятия Псковского района

20.01.2017 18:23 ПЛН, Псков

Зимовка скота в большинстве сельхозпредприятий Псковского района проходит организованно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ежедневно хозяйства производят более 50 тонн молока. Среднесуточный надой молока от одной коровы составляет 15,2 килограмма.

За 2016 год лучшие результаты по надою молока от одной коровы получены в ООО «ПсковАгроИнвест» 7360 килограммов, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложищы» 6910, в ООО «Металлист» 6805, в ЗАО «Агрофирма «Победа» 6038 килограммов молока.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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