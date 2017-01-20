Мокрый снег прогнозируют синоптики в субботу в Псковской области

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег.
Ожидается северо-западный ветер 3-8 м/сек.
Температура по области -4…+1 градуса С.
Атмосферное давление высокое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей