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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Гостем программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 20 января стал глава администрации города Пскова Игорь Калашников. Он рассказал б итогах работы городских служб в 2016 году, о планах по ремонту дорог и дворов, о крупных строительных проектах, реализуемых в Пскове, о перспективах решения актуальных проблем города и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Источник: Псковская Лента Новостей