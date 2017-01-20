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«Дом Советов» с Игорем Калашниковым. ВИДЕО

20.01.2017 15:43 ПЛН, Псков

Гостем программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 20 января стал глава администрации города Пскова Игорь Калашников. Он рассказал б итогах работы городских служб в 2016 году, о планах по ремонту дорог и дворов, о крупных строительных проектах, реализуемых в Пскове, о перспективах решения актуальных проблем города и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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