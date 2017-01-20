В сентябре 2017 года областная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна быть реализована в полном объеме

В сентябре 2017 года областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна быть реализована в полном объеме. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

«Мы должны стереть границы между этапами реализации программы. Где-то есть небольшие хвосты, но есть сентябрь 2017 года, когда вся программа должна быть в полном объеме завершена», - подчеркнул вице-губернатора.

И. о. госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов рассказал, что на сегодня в Псковской области 2336 человек переселены в новые квартиры. Правда, есть объекты, которые пока строятся. Например, в Великолукском районе объект еще не введен в эксплуатацию. В Печорском районе имеется проблема по двум домам: один из объектов не введен в эксплуатацию, по второму имеется проблема при постановке на кадастровый учет. Выяснилось, что даже при полном вводе в эксплуатацию этих двух домов останутся 102 квартиры в Печорском районе, нуждающиеся в переселении. Земля для строительства нового дома пока даже не выбрана. Александр Кузнецов назвал эту ситуацию катастрофической, поручил до понедельника проработать вопрос и представить ему возможное решение. «Построить за 9 месяцев, не имея земли, дом для 102 семьи - это огромный подвиг и огромный риск», - уверен заместитель губернатора.

Великолукский район три квартиры для переселенцев купит в городе Великие Луки.

В Плюссе в мае 2017 года должен быть введен в эксплуатацию новый дом, и расселены все нуждающиеся. Вице-губернатор призвал новые квартиры жильцам показать несколько раньше, поскольку, по его информации, дом будет готов уже через 2 месяца.

В Новосокольниках новый дом будет введен в эксплуатацию 15 июля 2017 года.

В Великих Луках новое строительство идет по графику. В июле 2017 года оно должно быть завершено.

Александр Кузнецов поднял также вопрос качества вводимого в эксплуатацию жилья и поручил его взять на личный контроль главам районов.

Источник: Псковская Лента Новостей