Прокуратура Псковской области пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди наших граждан - Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников органов прокуратуры с 295-летием. Выступая на торжественном собрании по этому поводу 20 января, Александр Котов от себя лично и от областного Собрания поздравил с днем рождения прокуратуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что прокуратура - это государственный орган, инструмент государства, который призван следить за законностью и порядком. «Прокуратура Псковской области пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди наших граждан это результат кропотливого труда вдумчивой серьезной работы. Мы, депутаты с удовлетворением отмечаем этот факт», - сказал он.

Александр Котов выразил благодарность за совместную конструктивную работу: «Прокуратура уставом региона наделена правом законодательной инициативы, которым вы успешно пользуетесь. Результатом работы можно считать то, что практически отсутствуют акты прокурорского реагирования на законы области».

Спикер областного Собрания пожелал работникам и ветеранам прокуратуры доброго здоровья, успехов в нелегкой работе и чтобы они всегда были готовы придти на помощь.

Александр Котов наградил ряд работников прокуратуры.