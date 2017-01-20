Прокуратура Псковской области пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди наших граждан - Александр Котов

Культура
Общество
ДТП
ЖКХ
НОВОСТИ
Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
|
«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников органов прокуратуры с 295-летием. Выступая на торжественном собрании по этому поводу 20 января, Александр Котов от себя лично и от областного Собрания поздравил с днем рождения прокуратуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что прокуратура - это государственный орган, инструмент государства, который призван следить за законностью и порядком. «Прокуратура Псковской области пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди наших граждан это результат кропотливого труда вдумчивой серьезной работы. Мы, депутаты с удовлетворением отмечаем этот факт», - сказал он.
Александр Котов выразил благодарность за совместную конструктивную работу: «Прокуратура уставом региона наделена правом законодательной инициативы, которым вы успешно пользуетесь. Результатом работы можно считать то, что практически отсутствуют акты прокурорского реагирования на законы области».
Спикер областного Собрания пожелал работникам и ветеранам прокуратуры доброго здоровья, успехов в нелегкой работе и чтобы они всегда были готовы придти на помощь.
Александр Котов наградил ряд работников прокуратуры.
Источник: Псковская Лента Новостей