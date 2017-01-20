20 января отмечают свой профессиональный праздник специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию ФСИН России

Сегодня сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области отмечают свой профессиональный праздник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, началом пути конвойной службы в России послужил указ императора Александра III от 20 января 1886 года, которым было предписано сформировать конвойные команды для сопровождения арестантов. В этом году конвойная служба отмечает 131-летие.

Отдел по конвоированию псковской уголовно-исполнительной системы с 1 января 1999 года приступил к выполнению возложенных обязанностей и на сегодняшний день с честью выполняет задачи по конвоированию по плановым железнодорожным и автодорожным маршрутам, осуществляет встречное, сквозное и особое конвоирование. Руководит отделом на протяжении многих лет полковник внутренней службы Анатолий Русяев.

Праздничный для отдела день начался с принятия присяги новобранцами, пришедшими на службу в отдел по конвоированию. Перед лицом руководства и своих коллег они дали торжественную клятву служить Отечеству.

Продолжилось мероприятие в актовом зале. В этот день личный состав подразделения поздравил начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Юрий Лымарь. В своем приветственном слове он подчеркнул, что в уголовно-исполнительной системе области Отдел по конвоированию занимает особое место и несколько лет является одним из лучших подразделений по конвоированию среди других регионов Российской Федерации.

Пожелав личному составу сохранять и преумножать добрые традиции отдела, начальник Управления вручил медали, почетные грамоты и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам.

Стоит отметить, сотрудники подразделения не раз доказывали свой профессионализм, благодаря чему по итогам 2008, 2012, 2014 и 2015 гг. Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области занимал I место в смотре-конкурсе памяти генерал-майора внутренней службы С. Коровинского на лучшее специальное подразделение УИС по конвоированию.

За 18 лет существования отдела по конвоированию было назначено более 8,5 тысяч караулов - более 500 караулов ежегодно, которыми отконвоировано более 170 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Итог деятельности этих лет: за все время существования подразделения в нем не было допущено ни одного побега из-под охраны, преступлений, чрезвычайных происшествий, нарушений законности, утраты или хищения оружия.

Источник: Псковская Лента Новостей