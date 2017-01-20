Осужденные идрицкой колонии покаялись и омыли себя святой водой

Праздник Крещения отметили православные осужденные исправительной колонии № 3 (п. Идрица). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в этот праздничный день отец Владимир отслужил праздничную литургию в храме, расположенном на территории учреждения, и освятил воду.

После священник призвал всех собравшихся к покаянию. Омыть себя освященной водой смогли все желающие. В специально отведенном для ритуала месте они полили себя холодной водой из бочек, которые были предварительно установлены под открытым небом.

«Хочется отметить, что число верующих осужденных ежегодно увеличивается, что говорит о желании самих осужденных расти духовно и меняться в лучшую сторону. В свою очередь, администрация учреждения также соблюдает традиции православного праздника», - подчеркнул начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Николай Антонов.

Источник: Псковская Лента Новостей