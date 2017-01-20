Сегодня: Пятница, 20 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Полититоги года Скидка от Nordman по прекрасному поводу Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционно тысячи верующих в Крещенский сочельник и в сам день Крещения устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Как...26



Житель Псковской области осужден за переделку и хранение винтовки Мосина

20.01.2017 16:42 ПЛН, Псков

Невельским районным судом Псковской области вынесен обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия и незаконное приобретение, хранение, ношение оружия).
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской межрайонной прокуратуре, из всех совершенных преступлений наиболее строгая санкция предусмотрена за незаконную переделку огнестрельного оружия и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.
 
Такая позиция законодателя обусловлена тем, что данное преступление непосредственным образом подвергает угрозе жизни и здоровье каждого из нас, что в разы увеличивает его общественную опасность.
 
Не менее опасным является и незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
 
Отметим, что территория Псковской области явилась в период Великой Отечественной войны местом боевых действий, ее земля до сих пор хранит значительное число оружия и взрывных устройств. Ежегодно сотни человек находят их, и не все сообщают об этом правоохранительным органам, продолжают хранить их у себя дома, совершая, таким образом, преступление.
 
Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в начале октября 2014 года, находясь в лесном массиве у деревни Репище Невельского района, 28-летний невельчанин обнаружил и умышленно забрал себе русскую винтовку образца 1891-1930 гг. конструкции Мосина, являющуюся огнестрельным оружием, которую принес на чердак своего дома, где в дальнейшем ее переделал. После совершенной невельчанином переделки обрез винтовки стал исправен и пригоден для стрельбы. Вплоть до 2016 года он умышленно, незаконно, из личной заинтересованности хранил винтовку у себя дома.
 
Обнаружить преступление удалось отчасти и благодаря тому, что подсудимый с целью демонстрации оружия, заведомо зная, что обрез винтовки является огнестрельным оружием, а патрон боеприпасом, перенес их в дом своего знакомого, где произвел выстрел из принесенного обреза.
 
Вину подсудимый полностью признал и раскаялся в содеянном.
 
Суд, с учетом данного раскаяния и способствования подсудимым следствию, назначил ему наказания ниже низшего предела, однако связанное с лишением свободы условно.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31