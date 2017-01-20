Житель Псковской области осужден за переделку и хранение винтовки Мосина

Невельским районным судом Псковской области вынесен обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия и незаконное приобретение, хранение, ношение оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской межрайонной прокуратуре, из всех совершенных преступлений наиболее строгая санкция предусмотрена за незаконную переделку огнестрельного оружия и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Такая позиция законодателя обусловлена тем, что данное преступление непосредственным образом подвергает угрозе жизни и здоровье каждого из нас, что в разы увеличивает его общественную опасность.

Не менее опасным является и незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Отметим, что территория Псковской области явилась в период Великой Отечественной войны местом боевых действий, ее земля до сих пор хранит значительное число оружия и взрывных устройств. Ежегодно сотни человек находят их, и не все сообщают об этом правоохранительным органам, продолжают хранить их у себя дома, совершая, таким образом, преступление.

Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в начале октября 2014 года, находясь в лесном массиве у деревни Репище Невельского района, 28-летний невельчанин обнаружил и умышленно забрал себе русскую винтовку образца 1891-1930 гг. конструкции Мосина, являющуюся огнестрельным оружием, которую принес на чердак своего дома, где в дальнейшем ее переделал. После совершенной невельчанином переделки обрез винтовки стал исправен и пригоден для стрельбы. Вплоть до 2016 года он умышленно, незаконно, из личной заинтересованности хранил винтовку у себя дома.

Обнаружить преступление удалось отчасти и благодаря тому, что подсудимый с целью демонстрации оружия, заведомо зная, что обрез винтовки является огнестрельным оружием, а патрон боеприпасом, перенес их в дом своего знакомого, где произвел выстрел из принесенного обреза.

Вину подсудимый полностью признал и раскаялся в содеянном.

Суд, с учетом данного раскаяния и способствования подсудимым следствию, назначил ему наказания ниже низшего предела, однако связанное с лишением свободы условно.

Источник: Псковская Лента Новостей