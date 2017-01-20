В Великих Луках состоялось традиционное родительское собрание

В Великих Луках состоялось собрание родителей учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ города. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления образования Великих Лук Ирина Гончарова, мероприятие традиционно проводится с 2011 года.

«В ходе собрания были поставлены вопросы об особенностях государственной итоговой аттестации в 11-х и 9-х классах. Мы рассказали о возможности поступления в средние и высшие учебные заведения Великих Лук и Псковской области, а также обратили внимание на психологическую подготовку обучающихся и родителей к такому сложному периоду в жизни», - рассказала Ирина Гончарова.

О поступлении в вузы родителям выпускников рассказали декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков и директор филиала ПсковГУ в Великих Луках Сергей Катченков.

Также родители получили информацию о работе отдела по молодежной политике со студенческой молодежью города Великие Луки. Начальник отдела Светлана Белюкова не только рассказала об адаптационных мероприятиях для первокурсников, но и в целом охарактеризовала творческую, спортивную, волонтерскую жизнь великолукских студентов.

Заместитель начальника управления образования добавила, что на все вопросы, поступившие от родителей, были даны ответы. В мероприятии приняли участие порядка 50% родителей великолукский выпускников. В ближайшее время родительские собрания пройдут во всех школах города.

Источник: Псковская Лента Новостей