В музее-квартире Владимира Ленина сегодня пройдет день открытых дверей

21 января в музее-квартире Владимира Ленина состоится день открытых дверей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, в январе 2017 года, юбилейного года Октябрьской революции, исполняется 93 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина, организатора Октябрьской революции и создателя коммунистической партии.

Музей-квартира В. И. Ленина располагается в доходном доме купца П. Чернова на бывшей улице Архангельской (ныне ул. Ленина, д. 3), на третьем этаже в квартире провизора К.В. Лурьи. Здесь в 1900 году Владимир Ильич Ульянов (Ленин) снимал комнату.

Мемориальный музей был открыт 22 января 1930 года.

В годы Великой Отечественной войны музей был разрушен, как и дом, в котором он находился.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (в 1970 году) была восстановлена планировка квартиры. Экспозиция была дополнена предметами бытовой обстановки, подлинными вещами семьи Ульяновых.

С 2001 года музей стал показывать жизнь Псковской губернии и Пскова в к. XIX - нач. XX вв. с помощью новых экспонатов и выставок.

Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих посетить музей-квартиру В. И. Ленина 21 января с 11.00 до 17.00. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей