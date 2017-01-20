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Книга «Довмонт, князь Псковский» адаптирована для незрячих и слабовидящих читателей

20.01.2017 17:48 ПЛН, Псков

17 января в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (ул. Набат, д.5) состоялась презентация репродуцированного издания книги «Довмонт, князь Псковский» с участием автора Валерия Воскобойникова.
 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, тифлоинформационный отдел библиотеки к 750-летию со времени правления князя Довмонта в Пскове адаптировал для незрячих и слабовидящих читателей книгу В. Воскобойникова «Довмонт, князь псковский», выпустив издание в двух форматах: укрупненным и рельефно-точечным шрифтом.
 
 
Валерий Воскобойников, профессор и педагог, писатель, профессиональный историк увлек слушателей в историю страны, в которой нашлось место страницам биографии и истории его семьи. На многочисленные вопросы читатели услышали обстоятельные ответы автора.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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