Книга «Довмонт, князь Псковский» адаптирована для незрячих и слабовидящих читателей

17 января в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (ул. Набат, д.5) состоялась презентация репродуцированного издания книги «Довмонт, князь Псковский» с участием автора Валерия Воскобойникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, тифлоинформационный отдел библиотеки к 750-летию со времени правления князя Довмонта в Пскове адаптировал для незрячих и слабовидящих читателей книгу В. Воскобойникова «Довмонт, князь псковский», выпустив издание в двух форматах: укрупненным и рельефно-точечным шрифтом.

Валерий Воскобойников, профессор и педагог, писатель, профессиональный историк увлек слушателей в историю страны, в которой нашлось место страницам биографии и истории его семьи. На многочисленные вопросы читатели услышали обстоятельные ответы автора.

Источник: Псковская Лента Новостей