Псковский филиал Академии ФСИН подвел итоги и наметил приоритеты

Как сообщила ПЛН пресс-служба образовательного учреждения, расширенное заседание совета филиала прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Юрия Панина. Также в мероприятии приняли участие представители властей Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона.

В ходе заседания совета филиала были названы достижения образовательной организации в сфере управления и планирования деятельности образовательной организации.

Так, была разработана программа развития Псковского филиала Академии ФСИН России на 2017–2020 годы. Завершено выполнение плана мероприятий по развитию филиала в рамках действующего с 2013 года соглашения о взаимодействии администрации Псковской области и Академии ФСИН России. В декабре 2016 года подписан новый план на 2017–2018 годы, который содержит конкретные мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы.

Соглашения о сотрудничестве и планы мероприятий по их реализации были подписаны с муниципальным образованием «Город Псков» и администрацией Псковского района.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал не только с властями, но и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями региона.

В филиале проводились научно-практические конференции и семинары, в том числе международного уровня: наиболее значимым из них стал IX Международный научно-спортивно-творческий фестиваль «Псковское вече».

Курсанты и студенты участвовали в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» и во всероссийском форуме «Ладога – 2016».

Было объявлено, что приоритетными направлениями воспитательной работы в филиале были и остаются духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.

Источник: Псковская Лента Новостей