Псковский филиал Академии ФСИН подвел итоги и наметил приоритеты

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Как сообщила ПЛН пресс-служба образовательного учреждения, расширенное заседание совета филиала прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Юрия Панина. Также в мероприятии приняли участие представители властей Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона.
В ходе заседания совета филиала были названы достижения образовательной организации в сфере управления и планирования деятельности образовательной организации.
Так, была разработана программа развития Псковского филиала Академии ФСИН России на 2017–2020 годы. Завершено выполнение плана мероприятий по развитию филиала в рамках действующего с 2013 года соглашения о взаимодействии администрации Псковской области и Академии ФСИН России. В декабре 2016 года подписан новый план на 2017–2018 годы, который содержит конкретные мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы.
Соглашения о сотрудничестве и планы мероприятий по их реализации были подписаны с муниципальным образованием «Город Псков» и администрацией Псковского района.
Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал не только с властями, но и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями региона.
В филиале проводились научно-практические конференции и семинары, в том числе международного уровня: наиболее значимым из них стал IX Международный научно-спортивно-творческий фестиваль «Псковское вече».
Курсанты и студенты участвовали в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» и во всероссийском форуме «Ладога – 2016».
Было объявлено, что приоритетными направлениями воспитательной работы в филиале были и остаются духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.
Источник: Псковская Лента Новостей