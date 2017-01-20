Сегодня: Пятница, 20 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Скидка от Nordman по прекрасному поводу Полититоги года Легкий переход Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционно тысячи верующих в Крещенский сочельник и в сам день Крещения устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Как...26



Псковский филиал Академии ФСИН подвел итоги и наметил приоритеты

20.01.2017 19:43 ПЛН, Псков

Как сообщила ПЛН пресс-служба образовательного учреждения, расширенное заседание совета филиала прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Юрия Панина. Также в мероприятии приняли участие представители властей Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона.

В ходе заседания совета филиала были названы достижения образовательной организации в сфере управления и планирования деятельности образовательной организации.

Так, была разработана программа развития Псковского филиала Академии ФСИН России на 2017–2020 годы. Завершено выполнение  плана мероприятий по развитию филиала в рамках действующего с 2013 года соглашения о взаимодействии администрации Псковской области и Академии ФСИН России. В декабре 2016 года подписан новый план  на 2017–2018 годы, который содержит конкретные мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы.

Соглашения о сотрудничестве и планы мероприятий по их реализации были подписаны с муниципальным образованием «Город Псков» и администрацией Псковского района.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал не только с властями, но и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями региона.

В филиале проводились научно-практические конференции и семинары, в том числе международного уровня: наиболее значимым из них стал IX Международный научно-спортивно-творческий фестиваль «Псковское вече».

Курсанты и студенты участвовали в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» и во всероссийском форуме «Ладога – 2016».

Было объявлено, что приоритетными направлениями воспитательной работы в филиале были и остаются духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31