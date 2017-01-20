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«Православный мобильник» за 380 тысяч рублей хотят подарить патриарху Кириллу

20.01.2017 21:32 ПЛН, Псков

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подарят мобильный телефон, покрытый сусальным золотом. «Хотим первый преподнести патриарху. Сейчас по официальным каналам Патриархии запросили, как это сделать. На следующей неделе планируем провести освящение нескольких первых телефонов в Москве», - заявил РИА «Новости» представитель российской компании, зарегистрированной в Швейцарии.

Речь идет о компании Gresso, выпускающей люксовые телефоны. К празднику Крещения компания представила новую линейку «Gresso Meredian Православие». Один из телефонов этой линейки и хотят подарить патриарху.

Всего компания выпустила 988 «православных» телефонов. Это число не случайно - оно выбрано в честь года крещения Руси. Гаджеты покрыты сусальным золотом и снабжены золотой клавиатурой. На обратной части выгравированы крест и надпись «Спаси и сохрани».

«Эксклюзивный дизайн православного Meridian подчеркивает золотая клавиатура. Каждая клавиша выполнена из 18-каратного золота (750-я проба) и отполирована вручную одним мастером. Лицевую панель изделия украшает фирменный логотип Gresso, выполненный из желтого золота. Каждый аппарат имеет индивидуальный номер от 001 до 988», - говорится в описании коллекции.

Как утверждается, это единственный телефон класса люкс с двумя SIM-картами. Производитель гарантирует работу аппаратов в течение 12 месяцев. Стоимость телефонов с золотыми кнопками составляет 380 тысяч рублей, с бриллиантовыми - 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что представители РПЦ без особого восторга прокомментировали появление «православного мобильника». И не выразили желания участвовать в рекламной кампании фирмы.

«Спасибо производителям, но я бы порекомендовал им продать побольше телефонов, а вырученные деньги пожертвовать на один из строящихся храмов в Москве или на детский дом», - прокомментировал намерения руководства компании пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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