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Передачу Исаакиевского собора РПЦ попытаются оспорить в суде

20.01.2017 22:15 ПЛН, Псков

Инициативная группа граждан в пятницу направила в Василеостровский районный суд Петербурга иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного, касающийся законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом написал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем фейсбуке в пятницу.

«В Василеостровский суд направлено коллективное административное исковое заявление о незаконности распоряжения КИО от 30.12.2016 «Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А» с приложением, и действий КИО по изданию этого распоряжения», - уточнил депутат.

Заявители полагают, что распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконно и нарушает ряд законодательных норм, в том числе право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.

Напомним, что 10 января стало известно о решении властей Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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