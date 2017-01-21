Участники «Студенческого десанта» в Пскове решили стать дружинниками

Студенты Псковского государственного университета приняли участие во всероссийской акции «Студенческий десант».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сначала они собрались на инструктаж в актовом зале УМВД России по городу Пскову. Перед ребятами выступили начальник городского УМВД Сергей Сурин, командир отряда народных дружинников Анатолий Ожигин, член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Константин Марченко.

Они рассказали гостям о том, какие задачи выполняют различные службы полиции, а также народные дружины и Общественный совет. Затем парней и девушек распределили в соответствии с их пожеланиями по службам, в которых им предстояло пройти стажировку.

Ребята получили возможность понять особенности службы участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников ГИБДД, сформировать для себя объективное мнение об особенностях полицейской службы и проблемах, с которыми стражам порядка ежедневно приходится сталкиваться в ходе общения с гражданами. Группа студентов приняла участие в рейде по выявлению правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции.

Многие участники акции выразили желание вступить в народную дружину, чтобы иметь возможность вносить свой вклад в обеспечение спокойной жизни своего города.

Источник: Псковская Лента Новостей