Минстрой предлагает облегчить декретникам ипотечное бремя за счет маткапитала

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин предложил разрешить матерям и отцам в декретном отпуске выплачивать взносы по ипотеке за счет материнского капитала.
«У нас есть предложение, которое я призываю обсудить. У нас маткапитал может направляться на погашение процентов, на строительство, первоначальный взнос... Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребёнок, как бог даст. Мы можем, если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребёнком, мы можем не единовременно материнский капитал рассмотреть, погасить, а пропорционально платежам на тот объем, который есть», - сказал Н.Стасишин в субботу на съезде «Единой России» в Москве, сообщает «Интерфакс».
Предложение Минстроя заключается в том, чтобы за счет средств маткапитала освободить семью от взносов по ипотеке на три года - то время, пока длится декретный отпуск.
«То есть на три года, пока один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, мы можем по сути обнулить ежемесячный ипотечный платеж, - пока человек обратно не выйдет на работу», - сказал Н.Стасишин.
Представитель Минстроя добавил, что такая схема будет удобна банкам. «Это все честно, это все понятно и прозрачно - как для банков, так и для органов, которые контролируют средства маткапитала», - сказал он.
Источник: Псковская Лента Новостей