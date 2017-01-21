Минстрой предлагает облегчить декретникам ипотечное бремя за счет маткапитала

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин предложил разрешить матерям и отцам в декретном отпуске выплачивать взносы по ипотеке за счет материнского капитала.

«У нас есть предложение, которое я призываю обсудить. У нас маткапитал может направляться на погашение процентов, на строительство, первоначальный взнос... Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребёнок, как бог даст. Мы можем, если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребёнком, мы можем не единовременно материнский капитал рассмотреть, погасить, а пропорционально платежам на тот объем, который есть», - сказал Н.Стасишин в субботу на съезде «Единой России» в Москве, сообщает «Интерфакс».

Предложение Минстроя заключается в том, чтобы за счет средств маткапитала освободить семью от взносов по ипотеке на три года - то время, пока длится декретный отпуск.

«То есть на три года, пока один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, мы можем по сути обнулить ежемесячный ипотечный платеж, - пока человек обратно не выйдет на работу», - сказал Н.Стасишин.

Представитель Минстроя добавил, что такая схема будет удобна банкам. «Это все честно, это все понятно и прозрачно - как для банков, так и для органов, которые контролируют средства маткапитала», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей