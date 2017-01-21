Сегодня: Суббота, 21 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Полититоги года Легкий переход Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционно тысячи верующих в Крещенский сочельник и в сам день Крещения устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Как...27



Минстрой предлагает облегчить декретникам ипотечное бремя за счет маткапитала

21.01.2017 16:06 ПЛН, Псков

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин предложил разрешить матерям и отцам в декретном отпуске выплачивать взносы по ипотеке за счет материнского капитала.

«У нас есть предложение, которое я призываю обсудить. У нас маткапитал может направляться на погашение процентов, на строительство, первоначальный взнос... Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребёнок, как бог даст. Мы можем, если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребёнком, мы можем не единовременно материнский капитал рассмотреть, погасить, а пропорционально платежам на тот объем, который есть», - сказал Н.Стасишин в субботу на съезде «Единой России» в Москве, сообщает «Интерфакс».

Предложение Минстроя заключается в том, чтобы за счет средств маткапитала освободить семью от взносов по ипотеке на три года - то время, пока длится декретный отпуск.

«То есть на три года, пока один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, мы можем по сути обнулить ежемесячный ипотечный платеж, - пока человек обратно не выйдет на работу», - сказал Н.Стасишин.

Представитель Минстроя добавил, что такая схема будет удобна банкам. «Это все честно, это все понятно и прозрачно - как для банков, так и для органов, которые контролируют средства маткапитала», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31