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Мокрый снег и дождь возможны в воскресенье в Псковской области

21.01.2017 16:30 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ожидается западный ветер 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -5…-10 градусов С, днем -2…+3 градуса С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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