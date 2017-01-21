Латвийская группа «Афтопортрет» выступит сегодня в рамках фестиваля «Добрый рок» в Пскове

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Очередной концерт пройдет 21 января в псковском IRON CLUB в рамках благотворительного фестиваля «Добрый рок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, псковичей в этот вечер ждет первый в этом году сольный концерт латвийской группы «Афтопортрет».
Арт-рок группа «Афтопортрет» сформировалась в 2006 году. На протяжении долгого времени группа вела полузамкнутый образ жизни, играя для узкого круга слушателей и не участвовав в серьезных мероприятиях, пока не решили «пойти на свет». Вскоре группа периодически стала выступать на разных фестивалях и площадках Прибалтики. Спустя несколько лет, с 2014 года стали выезжать с концертами в Россию. Определенного стиля команда до сих пор не афиширует, сами музыканты иронически его называют «experimentauktyon-рок», ведь, несмотря на неоднократные замечания, на схожесть с группой Аукцыон, на фестивале «Гаркундель» Олег Гаркуша так же интерпретировал группу «Афтопортрет» как Балтийский АукцЫон.
На сегодняшний день группа активно участвует в различных фестивалях, благотворительных концертах и отборочных турах. Основное и любимое место обитания ансамбля - Санкт-Петербург. В 2016 году группа отметила свой 10 летний юбилей «DECEM»! Участники главной сцены фестиваля «ОКНА ОТКРОЙ 2016». В данный момент, группа работает над записью первого студийного альбома, на легендарной студии «Добролет». Дата выпуска альбома планируется на начало 2017 года. И Псков первым услышит новую программу коллектива.
Начало концерта в 20.00. Билеты можно приобрести в IRON CLUB по 250 рублей (при предъявлении студенческого билета - 150). Справки телефонам 70-03-77 и 8 963 336 3526.
Сборы с концерта, за минусом расходов на организацию мероприятия, пойдут на очередной курс лечения маленькой Дарины Репиной в МЦ «Родник».
Источник: Псковская Лента Новостей