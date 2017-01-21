Елена Бибикова: Псковская область является примером для других регионов в решении проблем старшего поколения

Псковская область является примером для других регионов в решении проблем старшего поколения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, об этом заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, которая выступила на дискуссионной площадке «Социальная политика» съезда партии «Единая Россия».

Елена Бибикова напомнила, что курирует партийную программу «Старшее поколение». По ее словам, в настоящее время в стране много внимания уделяется этой теме: создана соответствующая стратегия, разработан конкретный план по ее реализации. Сенатор уверена, что в России необходимо как можно дольше поддерживать тех пожилых людей, кто находится в активном возрасте: решать вопросы занятости и досуга, медицины, «чтобы они как можно дольше находились в строю».

С другой стороны, отметила Елена Бибикова, необходим комплекс мер, направленный на поддержку тех, кто нуждается в особой помощи и уходе: развитие стационарных учреждений для пожилых, но не в традиционном понимании, а нового типа. По мнению сенатора, задача номер один - ликвидация очереди в дома-интернаты. Вторая проблема - обеспечение жильём участников Великой Отечественной войны. «Не все удовлетворены и обеспечены жильем. Более четырех тысяч стоят в очереди. Крайне необходимо предоставить жилье всем», - заявила она.

По словам Елены Бибиковой, пока не все регионы РФ реализуют программу «Старшее поколение». «Надеюсь, благодаря сегодняшней дискуссии все услышали о ней», - добавила она. Сенатор подчеркнула, что Псковская область - пример в этой сфере: в регионе нет очереди в дома-интернаты, реализуются новые формы работы, активно работает Союз пенсионеров. «По всем направлениям мы на достойном уровне», - резюмировала она.

Напомним, 21-22 января в Москве проходит XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия».

Псковскую область на съезде будут представлять член Генерального Совета партии, секретарь Палкинского отделения «Единой России» Кристина Калашникова, член центральной контрольной комиссии, сенатор Елена Бибикова, секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения партии Островского района Лариса Петрикова. Кроме того, в работе Съезда примут участие секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель региональной общественной приемной Борис Полозов, руководитель депутатской фракции партии в Псковском областном Собрании Валентин Каленский, заместитель секретаря регионального отделения по проектной деятельности Виктор Остренко и секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский.

В первый день съезда, 21 января, работают семь дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По окончании работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии.

В воскресенье, 22 января, состоится пленарное заседание съезда. Перед его началом состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку съезда.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии - Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. По окончании съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и президиум.

Источник: Псковская Лента Новостей