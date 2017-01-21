В Минобрнауки РФ намерены исполнять «закон Димы Яковлева», пока не удастся договориться с США

Замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов не исключил, что в будущем «закон Димы Яковлева», запрещающий американцам усыновлять сирот из России, может быть отменен, но, подчеркнул, что пока США не пойдут навстречу России, закон будет исполняться, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что нет ничего вечного. Тем более, мы заинтересованы (в сотрудничестве с США - ИФ), судьба многих детей, которые раньше передавались, неизвестна. С другими странами мы заключили соглашения, которые обеспечивают контроль и тех, кого передаем, и тех, кого передавали раньше. Мы, конечно, заинтересованы в таком взаимодействии», - сказал В.Каганов журналистам в субботу.

Вместе с тем, он подчеркнул, что министерство образования и науки РФ будет исполнять принятый закон, пока ситуация не изменится.

«Ситуации могут быть разные в жизни, поэтому, если будет такая возможность, я думаю, это не раз и навсегда. Но сейчас закон есть закон, и мы действуем в соответствии с ним», - отметил замминистра.

На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США по так называемому «закону Димы Яковлева» о запрете усыновления американцами российских детей, который не является самоцелью, и при определенных гарантиях США все можно вернуть «на круги своя». «Мы готовы к диалогу с властями Соединенных Штатов и по этому закону. (...) Это не самоцель - держать этот закон», - сказала В.Матвиенко журналистам 18 января.

Она назвала условия отмены запрета на усыновление американцами российских детей.

«Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя"», - сказала спикер Совета Федерации.

В то же время, по ее словам, с тех пор, как в России был введен запрет на усыновление американцами российских сирот, со стороны США не поступало никаких предложений по изменению ситуации.

«За эти три года не было ни одной попытки со стороны властей США начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей в Соединенные Штаты Америки, не было сделано ни одного шага попытаться скорректировать то соглашение, которое было, и найти пути решения этой проблемы», - сообщила она.

В.Матвиенко подчеркнула, что «нужны хотя бы какие-то шаги со стороны властей США, их заинтересованность изменить ситуацию и защитить тех детей, которые усыновляются из России».

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, получивший название «закон Димы Яковлева», который стал ответом на принятый в США «акт Магнитского». Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года.

Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

17 января 2017 года Европейский суд по правам человека вынес постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Таким образом, суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру. В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.

Источник: Псковская Лента Новостей