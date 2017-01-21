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Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает гражданам о возможности получения госуслуг

21.01.2017 17:34 ПЛН, Псков

Центром лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области предоставляются следующие государственные услуги, в том числе  в электронном виде:

  • выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой;
  • выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему;
  • выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему;
  • выдача гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов;
  • выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения;
  • выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права ношения);

В пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области напомнили, что центром ЛРР отдела Росгвардии по региону  реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы gosuslugi.ru.

Приём граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная д. 108, кабинет № 6. Приёмные дни: вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).

При себе необходимо иметь:

паспорт гражданина РФ;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);

номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей



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