Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает гражданам о возможности получения госуслуг

Культура
Общественный транспорт
Дорожная обстановка
«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
|
«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Центром лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области предоставляются следующие государственные услуги, в том числе в электронном виде:
В пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области напомнили, что центром ЛРР отдела Росгвардии по региону реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы gosuslugi.ru.
Приём граждан осуществляется в Центре обслуживания по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная д. 108, кабинет № 6. Приёмные дни: вторник, четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).
При себе необходимо иметь:
паспорт гражданина РФ;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.
Источник: Псковская Лента Новостей