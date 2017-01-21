Сегодня: Суббота, 21 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Для экономных мам Полититоги года Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционно тысячи верующих в Крещенский сочельник и в сам день Крещения устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Как...27



Александр Васильев: «Единая Россия» берет под контроль благоустройство городской среды

21.01.2017 16:08 ПЛН, Псков

«Единая Россия» в 2017 году обеспечит реализацию партийного проекта «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий, активно привлекая жителей регионов к обсуждению программ благоустройства дворов. Как сообщает пресс-служба партии, об этом в ходе дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме» в рамках работы первого дня XVI съезда партии «Единая Россия» заявил руководитель партийного проекта, депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев.

«Запущен партийный проект по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортной городской среды. В федеральном бюджете на эти цели фракцией «Единая Россия» предусмотрено 20 млрд рублей. В 2017 году важно обеспечить качественную реализацию этого проекта, активное привлечение жителей к разработке и непосредственной реализации проектов и программ благоустройства», - подчеркнул Васильев.

Как указал модератор площадки дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме», руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин, в рамках подготовки ко второму чтению поправок в проект федерального бюджета, с учетом финансирования приоритетных проектов, депутатам фракции «Единая Россия» удалось обеспечить финансирование первоочередных мероприятий по благоустройству городской среды. Так, по словам Сидякина, «Единая Россия» обратилась к председателю правительства, лидеру партии Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить размер средств на реализацию приоритетного нацпроекта «ЖКХ и городская среда» с пяти до 20 млрд. рублей.

«Эти средства необходимы для первоочередных мероприятий по благоустройству - приведения в порядок парков и скверов, организации освещения, ремонта тротуаров, организации уборки мусора, благоустройства дворов, озеленения, установки детских площадок и так далее. При этом, самое важное достижение нового нацпроекта - модернизация коммунальной инфраструктуры - будет синхронизировано с благоустройством. Чтобы не было такого: сперва благоустроили газон, а потом все перекопали, чтобы трубы заменить», - заявил Сидякин.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 17 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31