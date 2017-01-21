Профилактический противопожарный рейд прошел в Бежаницах

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
21 января сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам совместно с участковым инспектором МО МВД России «Бежаницкий» в п. Бежаницы был проведен профилактический рейд, направленный на профилактику возникновения пожаров и их последствий на территории Бежаницкого района. Были проведены противопожарные инструктажи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе, с данной категорией проведён дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории. Всем гражданам вручены памятки и листовки на противопожарную тематику.
В ходе профилактического рейда проведена работа с 20 гражданами.
Источник: Псковская Лента Новостей