Профилактический противопожарный рейд прошел в Бежаницах

21 января сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам совместно с участковым инспектором МО МВД России «Бежаницкий» в п. Бежаницы был проведен профилактический рейд, направленный на профилактику возникновения пожаров и их последствий на территории Бежаницкого района. Были проведены противопожарные инструктажи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе, с данной категорией проведён дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории. Всем гражданам вручены памятки и листовки на противопожарную тематику.

В ходе профилактического рейда проведена работа с 20 гражданами.

Источник: Псковская Лента Новостей