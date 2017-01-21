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Профилактический противопожарный рейд прошел в Бежаницах

21.01.2017 18:48 ПЛН, Псков

21 января сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам совместно с участковым инспектором МО МВД России «Бежаницкий» в п. Бежаницы был проведен профилактический рейд, направленный на профилактику возникновения пожаров и их последствий на территории Бежаницкого района. Были проведены противопожарные инструктажи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе, с данной категорией проведён дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории. Всем гражданам вручены памятки и листовки на противопожарную тематику.

В ходе профилактического рейда проведена работа с 20 гражданами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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