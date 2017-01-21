Псковский железнодорожный вокзал включили в список самых необычных в России

Железнодорожный вокзал Пскова попал в список самых интересных и необычных железнодорожных пунктов отправления России. Своеобразное исследование провел профильный ресурс «Туту.ру» по просьбе издания «Лента.ру».

В список вошли вокзалы Москвы, Витебска, Мурома, Старого Оскола, Слюдянки, Казани, Владивостока, Сургута, Самары, Екатеринбурга, Тынды, Сочи и Пскова.

Отметим, что Псковский железнодорожный вокзал принял первый поезд в 1859 году. Через него проходили поезда в Варшаву, Ригу и другие европейские города. Любопытно, что согласно первоначальному проекту оба фасада были без окон, имелись лишь дверные проемы общим числом 76.

У псковского вокзала есть близнецы - по схожему проекту построены вокзалы Владимира, Вильнюса и Даугавпилса.

Возможно, в список псковский вокзал попал в числе необычных из-за важного исторического события, связанного с ним. Памятная доска на его здании гласит: «2 (15) марта 1917 года в 15 часов 05 минут в салон-вагоне царского поезда на станции Псков император Николай II отрекся от престола Государства Российского». С этим событием связана и построенная на площади у вокзала Царская часовня.

Источник: Псковская Лента Новостей