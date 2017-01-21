Епископ Сергий (Булатников) возглавил литургию в Никольском храме города Новосокольники

20 января, в попразднство Богоявления и Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме святителя Николая г.Новосокольники.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, Его Преосвященству сослужили: старейший клирик Великолукской епархии протоиерей Алексий Ильницкий; благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора г.Невеля протоиерей Петр Нетреба; эконом Великолукской епархии, настоятель храма святителя Николая г.Новосокольники протоиерей Иоанн Ильницкий; благочинный Опочецкого церковного округа, настоятель храма Преображения Господня г.Опочка иерей Николай Ильницкий. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).

По заамвонной молитве были пропеты тропарь и кондак Крещению Господню.

В своем архипастырском слове, владыка Сергий раскрыл богословский смысл праздника Крещения Господня и подробно остановился на житии святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

По окончании богослужения настоятелю храма святителя Николая г.Новосокольники протоиерею Иоанну Ильницкому, который в этот день отмечает Тезоименитство, было провозглашено многолетие.

Несмотря на то, что праздничное богослужение совершалось в будний день, помолиться в храм и поздравить отца настоятеля пришли многочисленные прихожане и гости.

Епископ Сергий очень тепло поздравил протоиерея Иоанна с Днем Тезоименитства, поблагодарил за усердные труды на благо Святой Церкви и преподнес ему в дар старинную икону святителя Николая.

В ответном слове протоиерей Иоанн поблагодарил Преосвященнейшего владыку Сергия, под омофором которого он проходит свое пастырское служение, за поздравления и подарки, и выразил своему архипастырю искреннюю, сыновнюю благодарность и признательность.

Слова поздравлений и добрые пожелания в адрес настоятеля в этот день прозвучали от ближайших помощников батюшки, воспитанников воскресной школы, прихожан храма и гостей, которые уже давно знают протоиерея Иоанна, как доброго и отзывчивого духовного пастыря.

Прощаясь с прихожанами храма святителя Николая г.Новосокольники, епископ Сергий пожелал всем помощи Божией во всех благих начинаниях и преподал святительское благословение.

Источник: Псковская Лента Новостей