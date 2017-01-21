Топилин предупредил о снижении реального размера пенсий

Реальный размер пенсий в России будет снижаться в ближайшие три года, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно - в перспективе трех лет - они снижаются», - сказал министр на съезде партии «Единая Россия».

Министр добавил, что нужно внимательно подойти к решению вопроса о развитии пенсионной системы, чтобы доходы пожилых людей росли. По его словам, это задача не только текущего года, а «очень длинная перспектива», передает Федеральное агентство новостей.

1 февраля пенсии в России будут проиндексированы на 5,4 процента. Это уровень инфляции 2016 года. С этой же даты и на такой же процент будут повышены все социальные выплаты, в том числе ветеранам войны и инвалидам, а также детские пособия. Вторая индексация состоится 1 апреля, она будет небольшой - порядка 0,4 процента.

Источник: Псковская Лента Новостей