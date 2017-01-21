Топилин предупредил о снижении реального размера пенсий

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО35
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Реальный размер пенсий в России будет снижаться в ближайшие три года, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Его слова приводит РИА Новости.
«Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно - в перспективе трех лет - они снижаются», - сказал министр на съезде партии «Единая Россия».
Министр добавил, что нужно внимательно подойти к решению вопроса о развитии пенсионной системы, чтобы доходы пожилых людей росли. По его словам, это задача не только текущего года, а «очень длинная перспектива», передает Федеральное агентство новостей.
1 февраля пенсии в России будут проиндексированы на 5,4 процента. Это уровень инфляции 2016 года. С этой же даты и на такой же процент будут повышены все социальные выплаты, в том числе ветеранам войны и инвалидам, а также детские пособия. Вторая индексация состоится 1 апреля, она будет небольшой - порядка 0,4 процента.
Источник: Псковская Лента Новостей