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Девять пьяных водителей задержали в Псковской области в субботу

22.01.2017 10:33 ПЛН, Псков

В оперативных сводках УМВД за субботу, 21 января, зарегистрировано 14 преступлений. Среди них 7 краж чужого имущества.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, всего установлено 9 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 6 из них не работают и не имеют постоянного источника дохода.
 
Сотрудниками ГИБДД задержано 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 366 нарушений Правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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