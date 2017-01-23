Очерк о Себеже и Себежской таможне назван в числе лучших на литературном конкурсе в честь 25-летия ФТС России

В рамках программы празднования 25-летия ФТС России в 2016 году проводился Первый литературный конкурс «О таможне с любовью…», который стал одним из завершающих мероприятий программы, проводимой на всем протяжении юбилейного года российской таможни. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Себежской таможни Марина Кузьмина, более 120 человек со всех уголков страны приняли участие в этом творческом конкурсе. В нем участвовали и пять должностных лица Себежской таможни.

В состав авторитетного жюри конкурса вошли представители творческих профессий в том числе профессиональные писатели и члены Союза писателей России - Сергей Литвинов, Александр Нефедов, Андрей Котяев, главный редактор журнала «Таможня» Николай Модестов; представитель руководства Русской Православной Церкви председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами – протоиерей Сергий Привалов; ведущий эксперт музейного дела таможенных органов России Галина Луговая, искусствовед и член экспертного совета при Комитете по делам культуры Государственной Думы РФ Игорь Чиндин. Возглавила жюри литературного конкурса Татьяна Голендеева – заместитель руководителя ФТС России.

23 декабря 2016 года жюри Литературного конкурса «О Таможне с любовью…» провело свое финальное заседание, в ходе которого завершило процедуру голосования и приняло решение по победителям номинаций конкурса. Заседанию предшествовали несколько недель плотных и активных обсуждений членами жюри представленных Оргкомитетом наиболее интересных работ конкурсантов, их достоинств и отличительных черт.

Жюри утвердило победителей по 18 номинациям Литературного конкурса «О Таможне с любовью…».

В их числе и главный государственный таможенный инспектор Себежской таможни Юрий Алексеев. В номинации «Лучший очерк» он представил очерки «О Себеже и Себежской таможне с любовью», «Почетный гражданин города Себежа» и заслуженно занял престижное второе место.

В своем очерке «О Себеже и Себежской таможне с любовью» Ю. Алексеев постарался отразить вехи легендарной истории и неповторимую красоту города Себежа, ставшего ему за 20 лет жизни родным, а также знаменательные страницы становления и развития Себежской таможни. Автор попытался на основе материалов Российского государственного архива древних актов, Великолукского архива, исследований Г. Трофимовой, С. Закревской, воспоминаний первых начальников Себежской таможни И. Скобелева, В. Солдатенкова, а также исходя из своих личных впечатлений, раскрыть неповторимость края и особенности становления, развития таможенного дела на Себежской земле и донести до читателя свою любовь к родной земле, к своей таможне. И как видим – ему это удалось. Весьма компетентное жюри среди сотен работ высоко оценило его труд.

Это не первый литературный успех Ю. Алексеева. Его работы в 2004 году в Государственном таможенном комитете России, в 2013 и 2015 годах в Северо-Западном таможенном управлении на литературных конкурсах признавались лучшими.

Согласно положению конкурса «О таможне с любовью…» очерки Ю. Алексеева будут включены в отдельный сборник историко-литературного альманаха «Таможенная летопись», посвященный работам лауреатов Литературного конкурса.

В планах у заслуженного лауреата освещение истории военного гарнизона Себеж-5, исследования постсоветской истории Себежа.

Источник: Псковская Лента Новостей