Псковские слушатели «Нашего Радио» смогут выиграть билеты на «Чартову дюжину»

Слушатели радиостанции «Наше Радио Псков» (103.0 FM) смогут выиграть билеты на грандиозное музыкальное шоу - вручение десятой юбилейной национальной премии «Чартова Дюжина». Мероприятие состоится 23 февраля на самой масштабной площадке Москвы - в спорткомплексе «Олимпийский».

«Чартова дюжина» – хит-парад и премия, где финальное слово всегда остается за слушателями. Кто станет победителем «Чартовой дюжины в номинациях «Альбом», «Песня», «Солист», «Солистка», «Концерт», «Группа», «Взлом», «Клип», «Концерт» – решают слушатели. Для того, чтобы повлиять на результат голосования, нужно зайти на страничку голосования на сайте «Нашего Радио» и проголосовать за любимых артистов.

На сцене «Чартовой дюжины - 2017» выступят «Би-2», «Машина времени», «Баста», «Ночные снайперы», «Кукрыниксы», «Калинов Мост», «25/17», «Мельница», «Конец фильма» и другие любимые слушателям «Нашего Радио» артисты.

Чтобы выиграть два билета на музыкальное шоу, слушатели радиостанции «Наше Радио Псков» (103.0 FM) должны будут дозвониться в эфир сразу после того, как прозвучит ролик с номером телефона. Розыгрыш будет проходить с 10 до 17 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей