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Правила пожарной безопасности в гараже напоминают псковичам спасатели

23.01.2017 12:08 ПЛН, Псков

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в гаражах. 
 
Пожары в гаражах очень опасны. Как правило, гараж находится в составе гаражного кооператива или окружен подобными постройками. В частных домовладениях гаражи зачастую расположены в непосредственной близости от домов. Возгорание на таких объектах чревато быстрым распространением пламени и характеризуется трудностями в его тушении. Усложняет ситуацию то, что большинство автолюбителей хранят в гараже емкости с горючим и различные масляные смеси.
 
Так, 21 января в 09.27 на пульт дежурному поступило сообщение о возгорании гаража по Тракторному переулку в поселке Локня. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №16 на двух автоцистернах в составе шести человек. Огнеборцы в считанные минуты прибыли на место и подали на тушение три ствола «Б». В результате пожара огнем повреждено помещение на втором этаже на площади 70 квадратных метров, сгорела кровля. Благодаря усилиям пожарных, спасено два жилых дома, гараж и пять надворных построек. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в гараже.
 
Возгорания в гаражах происходят часто из-за неосмотрительности или неаккуратности самих владельцев: неосторожного обращения с огнем, неисправности электросистем транспортных средств и электропроводки в помещении гаража, нарушения правил пожарной безопасности при пользовании отопительными и нагревательными приборами и другое.
 
Пожарная безопасность в гаражах имеет и свои особенности. Так, территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями, гаражами должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Наружные проезды и площадки у выходов из гаража должны своевременно очищаться от снега и льда.
 
Помещение гаража должно постоянно содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами и материалами. Необходимо убрать запас топлива свыше 20 литров бензина и 5 литров масла.
 
Кроме того, в гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Пролитые легковоспламеняющиеся жидкости и масла как внутри помещения, так и на прилегаемой к гаражу территории, необходимо убирать, засыпая места пролива песком. Около гаража следует убирать сгораемый мусор и сухую траву.
 
Не рекомендуется хранить в гараже спецодежду, пропитанную топливо-смазочными материалами. Также не следует оставлять в местах хранения груженые автомобили. Не оставляйте машины с включенным зажиганием. Ближе 50 метров от зданий, гаражей и сооружений запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары.
 
Гараж должен быть оборудован огнетушителем, а также необходимо позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения – вода, песок. Нельзя загромождать эвакуационные пути и подходы к средствам тушения любыми предметами.
 
В случае возникновения пожара звонить в пожарную охрану по телефонам 01, 101 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей



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