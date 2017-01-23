Сегодня: Понедельник, 23 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Полититоги года Легкий переход Для экономных мам Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционно тысячи верующих в Крещенский сочельник и в сам день Крещения устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Как...28



«Комбинат благоустройства» не смог доказать псковскому УФАС, что у него достаточно опыта для содержания городских кладбищ

23.01.2017 14:03 ПЛН, Псков

20 января состоялось рассмотрение жалобы МП «Комбинат благоустройства» на действия конкурсной комиссии администрации города Пскова при оценке заявок на конкурсе по содержанию городских кладбищ в течение 3-х лет с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн рублей.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФАС России по Псковской области, по мнению заявителя, конкурсная комиссия расставила баллы за квалификацию и опыт не в соответствии с представленными документами.
 
По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной, поскольку согласно части 6 статьи 106 Закона о контрактной системе у антимонопольного органа нет полномочий рассматривать жалобы в отношении результатов оценки заявок на участие в конкурсе, проставленных каждым членом комиссии. По этому основанию обжалование возможно только в судебном порядке.
 
Добавим, всего на конкурс было подано пять заявок. Муниципальному предприятию, по мнению комиссии, не хватило опыта и средств механизации. При этом начальник УГХ города (один из членов комиссии) поставил компании максимальный бал - 10 - за опыт исполненных контрактов и наличие техники, а другой член комиссии выставил 0 баллов за опыт и минимум за наличие техники.
 
«Для меня вообще эта ситуация очень странная. Администрацией Пскова создано предприятие, которому передано имущество, в том числе техника, для осуществления деятельности, в том числе содержание городских кладбищ, а вот выиграть конкурс данное предприятие не смогло… Мало опыта и квалификации…Тогда зачем создавать и содержать такое МП, передавать безвозмездно муниципальное имущество? Как может быть такой разброс в оценке заявок, для меня исполненные контракты либо есть, либо их нет, как и наличие техники», - высказала свое мнение руководитель Управления Ольга Милонаец.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 24 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31