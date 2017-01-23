«Комбинат благоустройства» не смог доказать псковскому УФАС, что у него достаточно опыта для содержания городских кладбищ

20 января состоялось рассмотрение жалобы МП «Комбинат благоустройства» на действия конкурсной комиссии администрации города Пскова при оценке заявок на конкурсе по содержанию городских кладбищ в течение 3-х лет с начальной (максимальной) ценой контракта более 20 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФАС России по Псковской области, по мнению заявителя, конкурсная комиссия расставила баллы за квалификацию и опыт не в соответствии с представленными документами.

По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной, поскольку согласно части 6 статьи 106 Закона о контрактной системе у антимонопольного органа нет полномочий рассматривать жалобы в отношении результатов оценки заявок на участие в конкурсе, проставленных каждым членом комиссии. По этому основанию обжалование возможно только в судебном порядке.

Добавим, всего на конкурс было подано пять заявок. Муниципальному предприятию, по мнению комиссии, не хватило опыта и средств механизации. При этом начальник УГХ города (один из членов комиссии) поставил компании максимальный бал - 10 - за опыт исполненных контрактов и наличие техники, а другой член комиссии выставил 0 баллов за опыт и минимум за наличие техники.

«Для меня вообще эта ситуация очень странная. Администрацией Пскова создано предприятие, которому передано имущество, в том числе техника, для осуществления деятельности, в том числе содержание городских кладбищ, а вот выиграть конкурс данное предприятие не смогло… Мало опыта и квалификации…Тогда зачем создавать и содержать такое МП, передавать безвозмездно муниципальное имущество? Как может быть такой разброс в оценке заявок, для меня исполненные контракты либо есть, либо их нет, как и наличие техники», - высказала свое мнение руководитель Управления Ольга Милонаец.

Источник: Псковская Лента Новостей