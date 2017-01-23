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Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4%

23.01.2017 14:24 ПЛН, Псков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4% с 1 февраля 2017 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
 
«Расходы на увеличение с 1 февраля 2017 года на 5,4% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,99 млрд руб. в месяц, или 98,91 млрд руб. до конца 2017 года», - уточняется в документе.
 
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13,620 рублей. При этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщал, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться.

Источник: Псковская Лента Новостей



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