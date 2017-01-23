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Колебания температуры от +4 до -15 градусов ожидаются в Псковской области в течение недели

23.01.2017 14:46 ПЛН, Псков

На этой неделе в Псковской области ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры от +4 до -15 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. 
 
 
В понедельник и во вторник в регионе еще будет тепло и сыро, но уже вечером 24 января температура будет понижаться. 25 и 26 января синоптики прогнозируют отрицательные температуры. Ночью столбик термометра может опускать до -12 градусов, в отдельных, в основном, восточных, районах - до -14...-15 градусов. Дневные температуры также будут отрицательными - 0...-5, -2...-7. «Небольшой антициклон принесет нам солнышко и такую сухую, холодную погоду», - отметила Тала Нещадимова.
 
Но уже в пятницу, 27 января, и в последующие дни недели на фоне положительных температур будет происходить усиление западного, юго-западного ветра. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура будет положительная от -1 до +4 градусов. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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