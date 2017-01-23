Сегодня: Понедельник, 23 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Легкий переход Полититоги года Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционно тысячи верующих в Крещенский сочельник и в сам день Крещения устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Как...28



Проект «Движение жизни» подвел итоги работы за полгода

23.01.2017 15:22 ПЛН, Псков

В Пскове в большом зале Дома профсоюзов состоялась презентация итогов работы социального проекта «Движение жизни», который реализуется Псковским облсовпрофом совместно с общественной организацией «СемьЯ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в мероприятии приняли участие более 70 человек из числа участников проекта старшего и младшего поколений, профсоюзных активистов, партнеров и просто заинтересованных лиц.
 
 
По информации организаторов, за 6 месяцев реализации проекта старшее поколение и молодежь приняли участие более чем в 20 мероприятиях: экологические выезды, субботники, квест-игры и спортивное ориентирование, танцы, йога и оздоровительная физкультура. «Один из главных показателей успеха проекта – это желание участников продолжать практику экологических выездов в разные уголки Псковской области. И сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря крепким партнерским связям и необходимому туристическому оборудованию, закупленному в рамках проекта, мы сможем двигаться вперед», - отметила руководитель проекта «Движение жизни» Элина Калинина.
 
После подведения итогов работы для участников презентации силами танцевальной студии «Что-то новое» под руководством Анастасии Мелещенко и группы оздоровительного танца под руководством Галины Ширяевой «А ну-ка, девочки!» был организован небольшой концерт, а также интерактивные игры.
 
Завершающим этапом встречи стало торжественное вручение благодарственных писем и брошюр с информацией, полезной для всех, кто любит отдыхать на природе. Организаторы выразили большую признательность Псковскому областному совету профсоюзов, Молодежному совету облсовпрофа, Псковскому отделению Союза пенсионеров и всем тем, кто помогал проекту. Участники проекта в свою очередь благодарили организаторов: так, Антонина Данилова специально к презентации итогов написала стихотворение о том, как варили кашу на костре, трудились на субботниках и обучались танцам.
 
В конце мероприятия состоялся импровизированный танцевальный флешмоб.
 
Напомним, что целью проекта «Движение жизни» является создание условий для формирования культуры физической активности людей старшего поколения на основе общественно-полезного туризма. За шесть месяцев 2016 года в проекте приняли участие более 200 человек: пенсионеры, студенты и рабочая молодежь принимали участие в экологических выездах, субботниках и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Проект призван объединить добровольческие усилия пенсионеров и молодежи для пропаганды здорового образа жизни и бережного отношения к природе.
 
Добавим, что совместный проект общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф «Движение жизни» стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2016» и получил финансирование от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Координатор программы: Архангельский Центр социальных технологий «Гарант».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31