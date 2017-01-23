Проект «Движение жизни» подвел итоги работы за полгода

В Пскове в большом зале Дома профсоюзов состоялась презентация итогов работы социального проекта «Движение жизни», который реализуется Псковским облсовпрофом совместно с общественной организацией «СемьЯ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в мероприятии приняли участие более 70 человек из числа участников проекта старшего и младшего поколений, профсоюзных активистов, партнеров и просто заинтересованных лиц.

По информации организаторов, за 6 месяцев реализации проекта старшее поколение и молодежь приняли участие более чем в 20 мероприятиях: экологические выезды, субботники, квест-игры и спортивное ориентирование, танцы, йога и оздоровительная физкультура. «Один из главных показателей успеха проекта – это желание участников продолжать практику экологических выездов в разные уголки Псковской области. И сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря крепким партнерским связям и необходимому туристическому оборудованию, закупленному в рамках проекта, мы сможем двигаться вперед», - отметила руководитель проекта «Движение жизни» Элина Калинина.

После подведения итогов работы для участников презентации силами танцевальной студии «Что-то новое» под руководством Анастасии Мелещенко и группы оздоровительного танца под руководством Галины Ширяевой «А ну-ка, девочки!» был организован небольшой концерт, а также интерактивные игры.

Завершающим этапом встречи стало торжественное вручение благодарственных писем и брошюр с информацией, полезной для всех, кто любит отдыхать на природе. Организаторы выразили большую признательность Псковскому областному совету профсоюзов, Молодежному совету облсовпрофа, Псковскому отделению Союза пенсионеров и всем тем, кто помогал проекту. Участники проекта в свою очередь благодарили организаторов: так, Антонина Данилова специально к презентации итогов написала стихотворение о том, как варили кашу на костре, трудились на субботниках и обучались танцам.

В конце мероприятия состоялся импровизированный танцевальный флешмоб.

Напомним, что целью проекта «Движение жизни» является создание условий для формирования культуры физической активности людей старшего поколения на основе общественно-полезного туризма. За шесть месяцев 2016 года в проекте приняли участие более 200 человек: пенсионеры, студенты и рабочая молодежь принимали участие в экологических выездах, субботниках и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Проект призван объединить добровольческие усилия пенсионеров и молодежи для пропаганды здорового образа жизни и бережного отношения к природе.

Добавим, что совместный проект общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф «Движение жизни» стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2016» и получил финансирование от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Координатор программы: Архангельский Центр социальных технологий «Гарант».

Источник: Псковская Лента Новостей