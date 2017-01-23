Депутаты Государственной Думы проведут в Пскове личные приемы граждан

В рамках работы на региональной неделе депутаты Государственной Думы, представляющие Псковскую область, Александр Васильев и Александр Козловский проведут личные приемы граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (Псков, ул. Гоголя, д. 9). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Васильев проведет прием 31 января с 10.00 до 13.00. Запись на прием по телефону 8 (8112) 66-24-60.

Александр Козловский встретится с гражданами 1 февраля с 17.00. Запись на прием по телефону 8 (8112) 66-24-94.

Источник: Псковская Лента Новостей