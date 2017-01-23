1 февраля в Великих Луках завершается регистрация на ЕГЭ-2017

Управление образования администрации города Великие Луки информирует о завершении 1 февраля регистрации участников ЕГЭ - 2017.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, местами регистрации на сдачу ЕГЭ на территории города Великие Луки определены:

- для обучающихся общеобразовательных учреждений текущего года, а также выпускников общеобразовательных учреждений прошлых лет, не прошедших ГИА, - образовательное учреждение, в котором осваиваются основные общеобразовательные программы среднего общего образования (по месту обучения);

- для выпускников прошлых лет (граждане с аттестатом о среднем общем образовании, среднем (полном) общем образовании, граждане с дипломом СПО; граждане с аттестатом, полученным в иностранном государстве; обучающиеся СПО, принятые на базе 11 классов; обучающиеся СПО, получающие диплом в январе-феврале следующего года) - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования».

Участниками ЕГЭ заполняются: заявление, согласие на обработку персональных данных, ознакомление с памяткой для участника ЕГЭ.

Подать заявление может участник ЕГЭ лично или любое лицо на основании доверенности, заверенной в установленном порядке.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны иметь при себе:

1. документ об образовании (аттестат о среднем или средним (полном) общем образовании, или диплом о среднем профессиональном образовании);

2. документ удостоверяющий личность:

- один из следующих документов, удостоверяющих личность гражданина РФ:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный);

3. Дипломатический паспорт;

4. Служебный паспорт;

5. Удостоверение личности военнослужащего;

6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.

- или один из документов, удостоверяющих личность иностранных граждан (паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства).

- или один из следующих документов, удостоверяющих личность лица без гражданств (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства).

3. СНИЛС;

Сведения о пункте регистрации

Пункт регистрации для выпускников прошлых лет (граждан с аттестатом о среднем общем образовании, среднем (полном) общем образовании, граждан с дипломом СПО; граждан с аттестатом, полученным в иностранном государстве; обучающихся СПО, принятых на базе 11 классов; обучающихся СПО, получающих диплом в январе-феврале 2017 года) расположен по адресу: город Великие Луки, ул. Половская, д.3, приемная.

Контактный телефон - (81153) 3-65-64.

Ответственное лицо - Коробейникова Ирина Владимировна.

Режим работы: понедельник - пятница с 10:00 до 16:00.

Всю информацию о ЕГЭ в 2017 году можно получить в управлении образования администрации г. Великие Луки, пр. Гагарина, д.13, каб. №22, телефон 5-40-17.

Источник: Псковская Лента Новостей